На набережной реки Карповки открыли современную зону отдыха

Для горожан здесь повесили гамаки, установили скамейки, поставили фонари и даже сделали деревянный настил.

Набережную реки Карповки привели в порядок. Теперь здесь появилась зона отдыха. Она расположена на участке от Песочной набережной до Барочной улицы. Об этом сообщили в администрации города.

Для горожан здесь повесили гамаки, установили скамейки, поставили фонари и даже сделали деревянный настил. Для владельцев собак на набережной появилась кинологическая площадка.

Зеленое пространство уничтожать не стали. Летом горожане смогут на полянке принимать солнечные ванны.

Добавим, что проект выполнен не на 100 процентов. Территорию планируют благоустроить до конца 2023 года.

Ранее на Piter.tv: новые площадки для собак появятся в трёх районах Петербурга.

Фото: администрация Санкт-Петербурга