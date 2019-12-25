Благоустройство соединяющего участка набережной Карповки пока не завершено

Пространство приволят в порядок "по кускам".

Недавно подошло к концу благоустройство участка набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочного моста. Как пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу губернатора Петербурга, его должны соединить с уже готовой противоположной стороной за счёт единого непрерывного пешеходного маршрута, который пока не успели возвести.

Отметим, что текущий этап работ оценивается примерно в 74 млн рублей " Подрядчиком традиционно выступает ООО "Нескучный сад". Ещё один тендер на устройство уличного освещения начальной ценой контракта 1 млн рулей разыгрывается до сих пор.

Участок прогулочной зоны планируют замостить плиткой песочного цвета. Планируется сохранение большинства зелёных насаждений и создание газона с луговыми травами.

Ранее мы сообщили о том, что площадку для выгула собак открыли на Карпатской улице в Петербурге.

Фото: Администрация Петроградского района