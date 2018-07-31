Петербуржцы и москвичи увидят 16 июля лунное затмение

Видимость в столице будет несколько осложнена.

Во вторник, 16 июля, россияне смогут увидеть частичное лунное затмение. В это время Луна частично находится в тени Земли. Увидеть это явление смогут жители Петербурга и Москвы.

По данным Московского планетария, видимость в столице будет несколько осложнена тем, что Луна поднимется не высоко относительно линии горизонта, и максимальная фаза затмения небольшая. Наблюдения в планетарии состоятся 16 июля с 21:30 до 24:00.

В Санкт-Петербургском планетарии сеансы наблюдения пройдут в 22:30, 00:00 и 01:30 мск.

Ранее в сети появились видео полного солнечного затмения.

Видео: Piter.TV

YouTube/ Elena Se