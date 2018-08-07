В сети появились видео полного солнечного затмения

Увидеть это небесное явление смогли жители Западного полушария Земли.

Полное солнечное затмение произошло 2 июля и продлилось всего 4,5 минуты. Увидеть это небесное явление смогли жители Западного полушария Земли. Видео полного солнечного затмения опубликовал ABC News.

Максимальная фаза затмения длительностью в 1,05 наступила в 22:23 по московскому времени. Лучше всего данное зрелище было видно аргентинцам и чилийцам, а также над юго-восточной частью Тихого океана.

Во время затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если в центре линии находится Луна, то люди видят солнечное затмение, если по центру Земля, то лунное. Всего в этом году будет пять затмений, три солнечных и два лунных.

В августе 2018 года петербуржцы наблюдали за солнечным затмением.

Видео: Twitter/ ABC News