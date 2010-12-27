Облачность не помешала петербуржцам увидеть солнечное затмение

Синоптики предупреждали петербуржцев о грозе, но это не помешало наблюдать уникальное природное явление.

Частичное солнечное затмение петербуржцы увидели в субботу, 11 августа. Синоптики предупреждали о грозе, но это не помешало наблюдать уникальное природное явление. Об этом пишет "Мойка 78".

Горожане поделились фотографиями в соцсетях.

Сообщается, что полное лунное затмение жители Северной столицы смогут увидеть 21 января 2019 года, а частичное-осенью.Также в ночь с 12 на 13 августа горожане смогут наблюдать звездопад. Пылинки от кометы Свифта-Туттля столкнутся с атмосферой Земли и вспыхнут в ней.

Фото: ВКонтакте/Андрей Дьяконов