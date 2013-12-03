Жители Петербурга и Ленобласти сообщили о массовом сбое связи и интернета

Утром в Северной столице зафиксирован пик жалоб на мобильную связь и мессенджеры.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области утром 12 сентября пользователи столкнулись со сбоем мобильного интернета и связи. Такие данные приводит сервис DownDetector.

По данным ресурса, пик обращений пришёлся на 09:30 по московскому времени. В Петербурге зафиксировано свыше 230 жалоб. Наибольшее количество связано с работой Telegram — 14%. Проблемы отметили также абоненты Мегафона — 11%, Т-Мобайл — 7%, YOTA — 5%, TELE2 — 5%.

В Ленинградской области зарегистрировано 36 обращений. Чаще всего жаловались на Telegram — 11%, TELE2 — 8%, провайдера Скайнет — 5%, а также на торговую площадку Мешок — 5%.

Ранее петербургские правоохранители задержали оператора "серого" телеком-центра для телефонных мошенников.

Фото: pxhere