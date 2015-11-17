Жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть яркую комету Неовайз

Сегодня, 19 июля, у жителей Петербурга и Ленобласти будет шанс увидеть яркую комету NEOWISE. Информация об этом появилась в группе "Клуб наблюдателей за атмосферой".
Сообщается, что такая возможность появилась еще несколько дней назад. Если повезет, горожане также смогут увидеть серебристые облака.
Комета расположена в 20 градусах над горизонтом в северной части небосклона. Постепенно переходит в созвездие Большой Медведицы.
Лучшее время на наблюдения ― с 00:30 до 01:30.
Ранее МЧС предупредила о надвигающихся грозах.
Фото: Андрей Николенко / Википедия
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