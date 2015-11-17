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Жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть яркую комету Неовайз
Сегодня, 21:20
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Жители Петербурга и Ленобласти могут увидеть яркую комету Неовайз

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Ее можно увидеть в темное время суток.

Сегодня, 19 июля, у жителей Петербурга и Ленобласти будет шанс увидеть яркую комету NEOWISE. Информация об этом появилась в группе "Клуб наблюдателей за атмосферой".

Сообщается, что такая возможность появилась еще несколько дней назад. Если повезет, горожане также смогут увидеть серебристые облака. 

Комета расположена в 20 градусах над горизонтом в северной части небосклона. Постепенно переходит в созвездие Большой Медведицы.

Лучшее время на наблюдения ― с 00:30 до 01:30. 

Ранее МЧС предупредила о надвигающихся грозах. 

Фото: Андрей Николенко / Википедия

Теги: комета, неовайз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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