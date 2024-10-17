Россияне могут наблюдать самую яркую комету года

Расстояние между кометой и Землей составит 89 185 647 км.

Жители России могут наблюдать самую яркую комету года. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев.

По словам эксперта, 21 октября комета C/2025 A6 максимально сблизится с Землей. Он подчеркнул, что зона видимости охватит всю территорию России. Язев отметил, что лучшие условия для рассмотрения кометы будут у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты.

Расстояние между кометой и Землей составит 89 185 647 км. Ее блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины. Язев добавил, что для лучшего обзора на комету нужно смещать к северу.

