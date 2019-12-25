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В понедельник на Петербург обрушится гроза
Сегодня, 16:30
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nadezhda_sib

В понедельник на Петербург обрушится гроза

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Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

В понедельник, 20 июля, в Петербург и пригороды придет гроза. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. 

При этом жителей и гостей Северной столице ждет теплая погода: до +27 градусов. Сильного ветра не ожидается.

Петербуржцам напомнили о правилах безопасности: необходимо закрывать окна и двери, не подходить близко к электропроводке и антеннам во время ударов молнии, по возможности не выходить из дома. 

Также известно, что к среде в Петербурге похолодает. 

Фото: Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Трибунский

Теги: гроза, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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