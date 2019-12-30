На дорогах Петербурга 9 января не оказалось пробок

Утром пробки составляли 3 балла.

В Петербурге после новогодних праздников не оказалось пробок. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в 9 утра были пробки в три балла. Через несколько часов они вовсе ожидаются на уровне 2 баллов.

Однако утром серьезная пробка образовалась у Финляндского вокзала, так как там не работал светофор. Также трудно с проездом у метро "Черная речка", где идут дорожные работы, и частично перекрыто движение.

К 10:00 пробки в Петербурге составят три балла, к 11:00 — два балла.

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Фото: Piter.TV