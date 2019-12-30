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Иномарка вылетела на тротуар после аварии на Большевиков
Сегодня, 19:19
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nadezhda_sib

Иномарка вылетела на тротуар после аварии на Большевиков

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О пострадавших информации не поступало.

В Невском районе Петербурга легковушка вылетела на тротуар в результате ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером 4-го января на пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского. По словам свидетелей, "Хендай" поворачивал налево, где столкнулся с "Киа". Пользователи Сети начали спорить о том, был ли разрешен поворот налево в этом месте. 

Состояние водителей неизвестно, однако автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших пешеходах также не сообщается.

По состоянию на 19 часов пробки на месте ДТП нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что маленькая девочка пострадала в ДТП на Октябрьской набережной. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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