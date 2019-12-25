Жители Первомайского поселения могут сдать батарейки и аккумуляторы для сохранения экологии

В здании местной администрации установлен специальный экобокс.

На днях в здании администрации Первомайского сельского поселения был установлен экобокс для батареек и аккумуляторов. Местные жители могут помочь сохранить природу, сдав предметы с содержанием тяжелых металлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Администрация открыта для посетителей с понедельник по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу до 17. 00 (перерыв с 13.00 до 14.00). В это время можно пополнить коробку израсходованными деталями.

Отметим, что процесс разложения одной батарейки занимает более 100 лет, успевая отравить 20 метров почвы.

Ранее мы рассказали о том, что заместитель главы администрации Выборгского района провел совещание с представителями жилфонда.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО