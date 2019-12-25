Заместитель главы администрации Выборгского района провел совещание с представителями жилфонда

В Выборге состоялось совещание заместителя главы районной администрации Дмитрия Самойленко с сотрудниками жилфонда и Ростехнадзора на предмет подготовки города к зиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
В ходе встречи рассматривались мероприятия по проведению гидравлических испытаний, проверка и накладка систем теплоснабжения. За все это отвечают представители 54 ТСЖ и 22 управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории Выборга.
Отметим, что все необходимые работы должны быть закончены до середины сентября. На данный момент завершено примерно 30% от общего числа мероприятий: большинству организаций жилфонда были сделаны замечания о возможном нарушении сроков.
Все управляющие компании обязаны представить документацию о завершении работ не позже 15 сентября.
Ранее мы рассказали о том, что до конца августа в нескольких домах Выборга отключат воду.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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