Заместитель главы администрации Выборгского района провел совещание с представителями жилфонда

Некоторым управляющим компаниям сделаны замечания.

В Выборге состоялось совещание заместителя главы районной администрации Дмитрия Самойленко с сотрудниками жилфонда и Ростехнадзора на предмет подготовки города к зиме. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В ходе встречи рассматривались мероприятия по проведению гидравлических испытаний, проверка и накладка систем теплоснабжения. За все это отвечают представители 54 ТСЖ и 22 управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории Выборга.

Отметим, что все необходимые работы должны быть закончены до середины сентября. На данный момент завершено примерно 30% от общего числа мероприятий: большинству организаций жилфонда были сделаны замечания о возможном нарушении сроков.

Все управляющие компании обязаны представить документацию о завершении работ не позже 15 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что до конца августа в нескольких домах Выборга отключат воду.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО