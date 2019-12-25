До конца августа в нескольких домах Выборга отключат воду

Работы на теплосетях затронут 3 участка.

С 5 по 18 августа в Выборге будет приостановлена работа котельной по адресу: улица Маяковского, дом 5. Об этом сообщила пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго".

Отметим, что источник тепла частично обслуживает зону исторического центра и район Папула.

В общей сложности отопление будет отключено на трех участках. Первый из них включает себя Железнодорожную улицу, Ленинградский проспект, Набережную 40-летия ВЛКСМ, Пионерскую улицу, улицу Титова, улицу Южный вал, Крепостную улицу, улицу Серный вал, Северную улицу, проспект Ленина, Советскую улицу, Пушкинскую улицу, Морскую набережную, улицу Ладанова.

Во второй участок входит Ленинградское шоссе, Сержантская улица и улица Куйбышева. Наконец, третий участок затронет Офицерскую улицу, улицу Кривоносова, Тупиковую улицу, Горную улицу и Путейскую улицу.

Сотрудники "Выборгтеплоэнерго" настоятельно рекомендуют жителям не подходить близко к ограждениям во время работ на теплосетях. В случае аварии на участке необходимо обратиться по телефону: 8 (813 78) 2-09-74.

Ранее мы рассказали о том, что котельные Выборгского района закрываются на профилактику в августе.

Фото: Пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"