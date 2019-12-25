В течение августа в Выборгском районе пройдут плановые работы в котельных нескольких поселений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Так, С 5 по 18 августа будут отключены котельные в поселке Ильичево Первомайского сельского поселения, поселке Пушное Рощинского городского поселения, поселке Семиозерье Полянского сельского поселения. В это же время будет приостановлена работа выборгской квартальной котельной по улице Маяковского.
Кроме того, с 10 по 23 число работы пройдут в поселке Пруды Каменногорского городского поселения; с 12 по 25 августа источники тепла будут обновлены в поселке Гаврилово Гончароского сельского поселения и поселке Красносельское Красносельского сельского поселения.
На всех перечисленных точках будут поведены ревизия, чистка и работы по замене оборудования.
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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Котельные Выборгского района закрываются на профилактику в августе
Всего плановые работы затронут 7 источников отопления.
В течение августа в Выборгском районе пройдут плановые работы в котельных нескольких поселений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
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