Котельные Выборгского района закрываются на профилактику в августе

Всего плановые работы затронут 7 источников отопления.

В течение августа в Выборгском районе пройдут плановые работы в котельных нескольких поселений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, С 5 по 18 августа будут отключены котельные в поселке Ильичево Первомайского сельского поселения, поселке Пушное Рощинского городского поселения, поселке Семиозерье Полянского сельского поселения. В это же время будет приостановлена работа выборгской квартальной котельной по улице Маяковского.

Кроме того, с 10 по 23 число работы пройдут в поселке Пруды Каменногорского городского поселения; с 12 по 25 августа источники тепла будут обновлены в поселке Гаврилово Гончароского сельского поселения и поселке Красносельское Красносельского сельского поселения.

На всех перечисленных точках будут поведены ревизия, чистка и работы по замене оборудования.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО