Специалисты благоустраивают двор на улице Гагарина, 37

За 2020 год в Выборге приведут в порядок 7 дворовых территорий.

Двор на улице Гагарина, 37, проходит процесс благоустройства. Территория будет обновлена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Наибольший акцент в работах будет сделан на озеленении: у дома высадят кусты спиреи, обустроят новую клумбу. Кроме того, рабочие проведут дворовые проезды, установят освещение, урны, лавочки. Благоустройство коснется также парковки и детской площадки.



Напомним, что в общей сложности в рамках "Формирования комфортной городской среды" благоустраивают 7 дворов. С 2017 года в Выборге было благоустроено 67 объектов.

Ранее мы рассказали о том, что председатель комитета образования Ленобласти проверил ход строительства социальных объектов в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО