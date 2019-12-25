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Специалисты благоустраивают двор на улице Гагарина, 37
Сегодня, 12:18
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lizapoluda

Специалисты благоустраивают двор на улице Гагарина, 37

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За 2020 год в Выборге приведут в порядок 7 дворовых территорий.

Двор на улице Гагарина, 37, проходит процесс благоустройства. Территория будет обновлена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 
Наибольший акцент в работах будет сделан на озеленении: у дома высадят кусты спиреи, обустроят новую клумбу. Кроме того, рабочие проведут дворовые проезды, установят освещение, урны, лавочки. Благоустройство коснется также парковки и детской площадки. 


Напомним, что в общей сложности в рамках "Формирования комфортной городской среды" благоустраивают 7 дворов. С 2017 года в Выборге было благоустроено 67 объектов. 
Ранее мы рассказали о том, что председатель комитета образования Ленобласти проверил ход строительства социальных объектов в Выборге.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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