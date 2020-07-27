Председатель комитета образования Ленобласти проверил ход строительства социальных объектов

Он оценил ход работ по реновации здания школы №14 на улице Приморской, д. 24 и детского сада №21 на улице Спортивной, д. 14.

В пятницу, 24 июля, в Выборг прибыл с рабочим визитом председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Он осмотрел объекты реновации и обсудил строительство технической лаборатории для детского творчества. Также на объектах побывал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин и председатель комитета образования Выборгского района Ольга Карвелис.

Сперва представители власти посетили территорию Дворца творчества на улице Приморской, 34. Там планируется строительство детской технической лаборатории "Кванториум".

Также проверил ход работ в структурном подразделении школы №14, которое будет предназначено для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчик рассказал о ходе строительства и отметил, что главное для них - это надежность и качество.

По школе и по детскому саду работы идут полным ходом. Рассчитываем, что до конца года работы по школе будут выполнены. Выявился ряд дополнительных конструктивных особенностей, которые требуют укрепления здания. Это ряд технических вопросов, которые будут решены подрядчиком. Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Детский сад №21 Выборга в этом году закрылся на реновацию в рамках программы "Современное образование Ленинградской области". Оно будет обновлено практически полностью.

Реновация детского сада рассчитана на два года, ожидается, что работы будут закончены к апрелю 2021 года. На объекте будут полностью заменены коммуникации, инженерные системы, системы вентиляции, отремонтирована отмостка здания.