Жители Нового Девяткино пожаловались на горы мусора в Капральевом парке

Очевидцы рассказали, что высота мусорного слоя на некоторых участках достигает полуметра.

Во вторник, 14 апреля, жители Нового Девяткино обнаружили место стихийной свалки. Неравнодушные горожане пожаловались, что горы мусора скопились в Капральевом парке. В сети появились фотографии с места событий.

На снимках видно, что на территорию парка выбрасывают как строительный мусор, так и использованные покрышки, бытовые отходы и пластик. Автор поста заявил, что по окончании карантина жители дома №15 собираются обратиться в местную администрацию и сообщить об этой проблеме.

В комментариях очевидцы рассказали, что высота мусорного слоя на некоторых участках достигает полуметра. Но свалку можно заметить не сразу, поскольку за несколько лет ее засыпало листвой.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга потребовала завод стройматериалов убрать мусор.

Фото: ВКонтакте / Девяткино online / Руслан Приморский