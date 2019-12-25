Прокуратура Петербурга потребовала завод стройматериалов убрать мусор

В отношении должностных лиц возбудили дело об административном правонарушении.

Прокуратура Фрунзенского района обнаружила нарушение законодательства на территории ООО "Обуховский завод строительных материалов и конструкций". Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Участок по адресу Грузовой проезд, д.29, лит. А был захламлен отходами производства и потребления. Свалка образовалась на почте вне специально организованных мест. Кроме того, были обнаружены места сжигания отходов, в том числе полиэтилена.

Организация должна была провести мероприятия по защите земель и охране почв от загрязнения отходами.

В отношении нарушителя возбудили дело об административно правонарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители поселка Свердлова борются со свалкой "ИКЕИ".

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