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Прокуратура Петербурга потребовала завод стройматериалов убрать мусор
Сегодня, 18:32
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nadezhda_sib

Прокуратура Петербурга потребовала завод стройматериалов убрать мусор

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В отношении должностных лиц возбудили дело об административном правонарушении.

Прокуратура Фрунзенского района обнаружила нарушение законодательства на территории ООО "Обуховский завод строительных материалов и конструкций". Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Участок по адресу Грузовой проезд, д.29, лит. А был захламлен отходами производства и потребления. Свалка образовалась на почте вне специально организованных мест. Кроме того, были обнаружены места сжигания отходов, в том числе полиэтилена. 

Организация должна была провести мероприятия по защите земель и охране почв от загрязнения отходами. 

В отношении нарушителя возбудили дело об административно правонарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители поселка Свердлова борются со свалкой "ИКЕИ". 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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