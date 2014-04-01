Жители Новочеркасского проспекта "оценили" креативные "заплатки" в подъезде жилого дома

Теперь стену украшают геометрические фигуры.

Житель Красногвардейского района Петербурга опубликовал в одной из групп в "ВКонтакте" фотографию из подъезда и показал работу местных коммунальщиков. Пользователь обратил внимание на то, что на стене появились "заплатки", неподходящие по цвету остальной части подъезда.

Светло-зеленые квадраты и иные геометрические формы были замечены в доме №14 на Новочеркасском проспекте. По всей видимости, под закрашенными участками были надписи или рисунки, которые нужно было срочно убрать с глаз общественности.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что граффитист хотел разрисовать вагоны на станции "Кушелевка", но его задержали. Молодой человек решил потренироваться в технике на составе. Это обернулось уголовным делом.

Фото: vk.com/proekt_oxta