Граффитист хотел разрисовать вагоны на станции "Кушелевка", но его задержали

Мужчина собирался отрабатывать навык на чужом имуществе.

Сотрудники транспортной полиции поймали с поличным молодого граффитиста, который собирался разрисовать несколько вагонов на станции "Кушелевка". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

24-летнего уроженца Волгоградской области увидели около грузовых составов. При нем были аэрозольные баллончики с краской, фото и видео техника. "Художник" уже начал воплощать свой замысел. Как выяснилось, он хотел отработать технику нанесения вертикальных рисунков и исписать несколько составов.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что запущенный памятник конке на Васильевском ушел с молотка за 11 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО