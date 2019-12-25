Жители Невского района пожаловались на стоящий несколько месяцев фургон с мусором

Жители Невского района недовольны грузовиком с мусором, который стоит у обочины проезжей части уже несколько месяцев. Сообщение об этом появилось в группе "Наш дом ― Невский район" "ВКонтакте".
Транспортное средство находится у дома №32 по улице Тельмана.
Мусор постепенно разлетается, разносится зараза, а тёплую погоду издаёт зловоние, и дела никому до этого нет.
написал автор сообщения.
Одна из комментаторов назвала улицу Тельмана сейчас "местным Бродвеем".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители недовольны затянувшимся началом строительства дорог на намывной территории Васильевского острова.
Фото: vk.com/nevskiyrayon
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все