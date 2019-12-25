Жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов

Региональный мусорный оператор пообещал вывезти отходы в ближайшее время.

В Мурино Ленинградской области беда пришла откуда не ждали: у мусорных контейнеров скопились горы отходов. Жители жалуются в соцсети, что уже неделю региональный оператор забывает о своих обязанностях.

В комментариях горожане предположили, что мусор не вывозят из-за пожара в Новоселках. Другие же отметили, что коллапс произошел из-за смены оператора. Оператор пообещал исправить ситуацию в ближайшее время и вывезти отходы вечером и утром.

По информации издания Online47, новый перевозчик получил адреса некорректно, из-за чего и произошел сбой.

Ранее мы писали, что рабочая группа проверила состояние территории Старого города.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте