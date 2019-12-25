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Жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов
Сегодня, 16:49
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Жители Мурино жалуются на горы мусора у подъездов

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Региональный мусорный оператор пообещал вывезти отходы в ближайшее время.

В Мурино Ленинградской области беда пришла откуда не ждали: у мусорных контейнеров скопились горы отходов. Жители жалуются в соцсети, что уже неделю региональный оператор забывает о своих обязанностях. 

В комментариях горожане предположили, что мусор не вывозят из-за пожара в Новоселках. Другие же отметили, что коллапс произошел из-за смены оператора.  Оператор пообещал исправить ситуацию в ближайшее время и вывезти отходы вечером и утром.

По информации издания Online47, новый перевозчик получил адреса некорректно, из-за чего и произошел сбой. 

Ранее мы писали, что рабочая группа проверила состояние территории Старого города.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: мурино, мусор, региональный мусорный оператор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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