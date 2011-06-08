Видео: жители Мурино уже больше часа находятся без света и воды

В пятницу вечером, 17 декабря, в Мурино в ЖК "Новая Охта" отключили электричество и воду из-за аварии. Жильцы уже более часа находятся без света. Об этом рассказал читатель Piter.tv.
По словам читателя, свет отключили в 21:30. Как рассказали жильцы, которые связались с управляющей компанией, в ЖК "перебит силовой кабель", который переносили к паркингу.
Сообщается, что на место инцидента уже вызваны специалисты МЧС, чтобы высвободить людей из лифтов. Вызваны аварийные службы, ЛСР для восстановления электричества и подачи воды в районе. О том, к какому времени специалисты смогут устранить аварию, не сообщается.
Ранее на Дунайском проспекте жители многих квартир третьи сутки остаются без воды и тепла. Попытка запуска центрального отопления намечена на 27 ноября на 18-19 часов.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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