Жители Мурино испугались странной композиции на перекрестке

"Натюрморт" успел побывать и колдовской, и социальной акцией.

Вчерашним вечером жители Мурино не на шутку испугались странного сочетания предметов на перекрестке: прямо на дороге стояла бутылка с водой, женский платок, лежали несколько монет и... печень.

Пользователи в соцсетях мгновенно выстроили несколько версий. Одни назвали композицию колдовской руки делом, предполагались откупы, заговоры и другие магические вещи. Другие пошутили про завязавшую с алкоголем печень и инсталляцию на тему "Алкоголь – это яд".

Горожане сошлись на юморе и предложении порезать печень (предположительно, свиную), чтобы накормить бездомных кошек.

Также вчера пьяный петербуржец "заминировал" дом и отправился в психушку.

Фото: Девяткино LIVE | Мурино / ВКонтакте