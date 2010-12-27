Пьяный петербуржец "заминировал" дом и отправился в психушку 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге "анонимного минера" настигло возмездие. Мужчину отправили на лечение в психдиспансер. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в минувший четверг, 17 октября. На телефон экстренной службы "112" поступил звонок от неизвестно. Мужчина сообщил, что он заминировал дом на Ключевой улице.

Полицейские отследили звонок и задержали пьяного"террориста" в его же квартире а Ключевой улице. Никакой взрывчатки у мужчины не было. Как оказалось, петербуржец состоит на учете у психиатра, его отправили в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что подозреваемых в ночном нападении на сына депутата изобличили в еще в двух кражах.

Фото:pixabay