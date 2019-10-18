Подозреваемых в ночном нападении на сына депутата изобличили в еще в двух кражах

Сами подозреваемые не понимаю, за что их задержали.

Полиция установила причастноcть подозреваемых в грабеже еще к двум имущественным преступлениям в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, полицейские задержали двоих граждан, подозреваемых в грабеже в отношении мужчины, которого они подвозили в качестве пассажира в попутном автомобиле с улицы Рубинштейна. Злоумышленники брызнули в лицо пассажиру из газового баллончика и забрали личные вещи.

По версии полиции, 23-летние граждане одного из среднеазиатских государств, входят в организованную группу, занимающуюся имущественными преступлениями и специализирующуюся на ограблениях граждан.

Оперативники установили причастность злоумышленников к совершению еще как минимум двух подобных эпизодов противоправной деятельности. В деревне Новодевяткино Всеволожского района Ленинградской области 6 октября, злоумышленники похитили смартфон "Apple iPhone XR" и денежные средства у 17-летней девушки. Также 14 октября у одного из домов по Петровскому проспекту в Петроградском районе Петербурга подозреваемых попросили сделать фото, а они украли мобильный телефон "Xiaomi Redmi Note 5". Ущерб от двух преступлений составил около 100 тысяч рублей.

Продолжается работа по установлению дополнительных фактов преступной деятельности подозреваемых.

Ранее в Петербурге таксист отобрал у пассажира более 7 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области