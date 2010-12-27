В Петербурге таксист отобрал у пассажира более 7 тысяч рублей

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

В четверг, 10 октября, в полицию Красносельского района обратился 33-летний молодой человек и рассказал, что стал жертвой грабежа в такси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел возле дома №92/2 на Ленинском проспекте. Водитель Hyundai Solaris, применив физическую силу, отобрал у пассажира 7 тысяч 700 рублей.

22-летний таксист, подозреваемый в грабеже, был оперативно задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV