Жители Московского района обратились с предложением обустройства Пулковского парка

Районный молодежный совет представил концепцию развития этой территории

Жители Московского района обратились к вице-губернатору Николаю Бондареко с просьбой благоустроить Пулковский парк.

Чиновник поделился, что парк уже не соответствует новым запросам к комфортной городской инфраструктуре. Вице-губернатор поддержал идею и поручил проработать проект: он посоветовал учесть и включить в проект благоустройства все основные идеи горожан и не забыть, что в этом парке есть особая патриотическая зона.

До конца года в парке появится инклюзивная детская площадка, специалисты также проведут освещение. Также в зеленой зоне попросили увеличить число скамеек.

После проработки проекта пройдет голосование по утверждению конкретных идей.

Ранее мы писали, что проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.

Фото: Википедия