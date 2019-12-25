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Жители Московского района обратились с предложением обустройства Пулковского парка
Вчера, 22:57
96
smirenny

Жители Московского района обратились с предложением обустройства Пулковского парка

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Районный молодежный совет представил концепцию развития этой территории

Жители Московского района обратились к вице-губернатору Николаю Бондареко с просьбой благоустроить Пулковский парк. 

Чиновник поделился, что парк уже не соответствует новым запросам к комфортной городской инфраструктуре. Вице-губернатор  поддержал идею и поручил проработать проект: он посоветовал учесть и включить в проект благоустройства все основные идеи горожан и не забыть, что в этом парке есть особая патриотическая зона.

До конца года в парке появится инклюзивная детская площадка, специалисты также проведут освещение. Также в зеленой зоне попросили увеличить число скамеек.

После проработки проекта пройдет голосование по утверждению конкретных идей.

Ранее мы писали, что проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.

Фото: Википедия

Теги: благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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