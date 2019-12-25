Жители Московского района обратились с предложением обустройства Пулковского парка

Жители Московского района обратились к вице-губернатору Николаю Бондареко с просьбой благоустроить Пулковский парк.
Чиновник поделился, что парк уже не соответствует новым запросам к комфортной городской инфраструктуре. Вице-губернатор поддержал идею и поручил проработать проект: он посоветовал учесть и включить в проект благоустройства все основные идеи горожан и не забыть, что в этом парке есть особая патриотическая зона.
До конца года в парке появится инклюзивная детская площадка, специалисты также проведут освещение. Также в зеленой зоне попросили увеличить число скамеек.
После проработки проекта пройдет голосование по утверждению конкретных идей.
Ранее мы писали, что проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.
Фото: Википедия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все