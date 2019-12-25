Жители Ленобласти заподозрили, что некоторые чиновницы тайно посещают парикмахерские

Комментаторы обратили внимание на внешний вид представительниц власти.

В понедельник, 13 апреля, во время онлайн-трансляции брифинга о мерах по борьбе с COVID-19 зрителей поразил ухоженный вид женщин, возглавляющих областные комитеты. Об этом свидетельствуют комментарии в социальной сети ВКонтакте.

Так, пользователи уделили внимание председателю комитета по социальной политике Светланы Шлемовой и главе комитета по малому бизнесу Светлане Нерушай. Многие женщины в комментариях пожаловались на то, что у них нет возможности привести себя в порядок дома, при этом обе представительницы администрации выглядят так, как будто бы только что вышли от косметического мастера. Это насторожило и сотрудников салона красоты, которые лишились работы на период пандемии.

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Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl, Pixabay