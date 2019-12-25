МВД предупредило о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции

Сотрудники МВД России предупредили россиян о поддельной СМС-рассылке. В ней получавшим россиянам сообщалось о том, что они якобы нарушили карантин и им необходимо оплатить штраф. Компания по предотвращению кибератак Group-IB зафиксировала подобную рассылку от "Федеральной службы исполнения наказания" 11 апреля.
В Twitter-аккаунте МВД уточнили, что такие сообщения не соответствуют действительности.
Ранее мы сообщали о том, что данная тенденция была зафиксирована и в Петербурге. В тексте такого сообщения сказано, что человек нарушил карантин, согласно статье КоАП, необходимо оплатить штраф в размере 4000 рублей.
Мошенники указывают в тексте номер, на который нужно перевести сумму, иначе – "возбудят" уголовное дело. В комментариях под фотографиями жители города отметили, что ФСИН не имеет никакого отношения к геолокации, да и штрафы не уплачиваются переводом на телефон.
Фото: Pixabay
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