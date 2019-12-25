Первые контейнеры для раздельного сбора мусора в 47 регионе появились в декабре 2020 года.

Жители Ленобласти за 2021 год сдали более 330 тонн отходов на переработку. Около 450 тысячи жителей региона могут воспользоваться специальными баками для раздельного сбора мусора. В девяти районах Ленобласти на придомовых контейнерных площадках расставлено более 500 комплектов баков со сбором стекла и пластика.

За 9 месяцев этого года жители области собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика. Первые контейнеры для раздельного сбора мусора в 47 регионе появились в декабре 2020 года.

Закупка контейнеров и строительство контейнерных площадок идет за счет бюджетных субсидий. Из-за роста интереса к программе профильный комитет собрал заявки от муниципальных образований для получения федерального финансирования проекта.

Ранее стало известно, что раздельный сбор мусора в России могут поощрить отменой НДС.

Фото: Piter.tv