Раздельный сбор мусора в России могут поощрить отменой НДС

Эксперты считают, что данная мера даст толчок для развития переработки.

Власти РФ хотят отменить НДС для тех, кто занимается продажей вторичных ресурсов. Предполагается, что данная мера будет стимулировать соблюдение правил раздельного сбора мусора. Об этом пишут "Известия".

Инициативу Минприроды поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Отмечается, что НДС могут отменить при продаже металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки. Налог предлагают снизить до 10% при реализации отходов.

Как сообщает газета, сейчас люди сдают мусор компаниям-заготовителям, которые собирают, сортируют, перевозят и хранят отходы. Эти компании в свою очередь могут этот мусор продавать переработчикам, которые из него создают вторичное сырье и отправляют на производство новых товаров. По этой причине отменить налог хотят для заготовителей, а снизить его для компаний, занимающихся переработкой.

Это даст серьезный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, толчок для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее, — отметили в Российском экологическом операторе (РЭО).

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