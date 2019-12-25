ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотеки

Предлагается сократить сроки для получения необходимых для этого документов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который упрощает рефинансирование ипотеки. В рамках законопроекта предлагается установить сроки, в которые банки должны будут выдавать документы для погашения обязательств по такому кредиту. Об этом сообщает ведомство.

Отмечается, что ФАС стала получать больше жалоб на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые необходимы для погашения ипотечных кредитов. По этой причине и был разработан соответствующий законопроект.

Законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита. Кроме того, не более 10 дней предлагается определить для банков, которые должны предоставить заемщику закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

Документ для согласования был направлен в Минфин, Центробанк, а также Росреестр.

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