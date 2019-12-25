Жителей Ленобласти приглашают поучаствовать в велопробеге

Велопробег приурочили к окончанию строительства велодорожки.

Во вторник, 24 августа, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили о планирующемся велопробеге, который приурочили к окончанию строительства велодорожки "Светогорск-Иматра".

Акция стартует 4 сентября в 14.00 от Дома спорта Светогорска. На выбор велосипедистов доступны две дистанции ― 3,5 и 17 км. Чтобы принять участие в пробеге, нужно пройти на сайте велодвижение.рф до 2 сентября.

Проект реализует Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти с 2018 года по программе сотрудничества с Юго-Восточной Финляндией.

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