В Ленобласти проводят профилактику экстремизма и терроризма в интернете

Проект "Ленинградская область – Территория БезОпасности" реализуется с 2017 года, за это время в нем поучаствовали более 13 тыс. человек.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в рамках проекта "Ленинградская область – Территория БезОпасности" во всех районах регионах для учащейся молодёжи, родителей и учителей транслируются четыре авторских информационно-просветительских фильма, посвященных противодействию негативному влиянию интернет-среды на подростков и молодежь. В октябре ждут выхода нового фильма.

С 2017 года, с момента, как проект был запущен, участниками проекта стали более 13 тысяч человек. Организаторы планируют расширить росветительскую работу среди населения региона, организовать онлайн консультирование специалистов по вопросам защиты детей в сети. Отмечается, что проект реализуют совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области, комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

Ранее мы писали, что Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи.

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