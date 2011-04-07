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Жители Ленобласти увидели северное сияние в ночь на 4 декабря
Сегодня, 20:25
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Жители Ленобласти увидели северное сияние в ночь на 4 декабря

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Эксперты отметили, что в ночь на воскресенье вряд ли удастся увидеть явление. Небо затянет густыми облаками.

В ночь с 3 на 4 декабря в Ленобласти небо засветилось яркими зелеными языками северного сияния. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Охотники за чудесами природы вооружились спутниковыми картами и отправились в регион испытать удачу. В Приозерском районе Ленобласти путешественники увидели необычное природное явление. 

Эксперты отметили, что в ночь на воскресенье вряд ли удастся увидеть явление. Небо затянет густыми облаками. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть "замерзнет" в воскресенье: в регионе обещают похолодание до -24 градусов и снег.

Фото: Астро Фото Болото

Теги: ленобласть, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emerdes
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