Жители Ленобласти стали реже вызывать скорую помощь

Участились случаи травмирования на дачных участках.

В Ленобласти снизилось число обращений в скорую помощь за неделю. За последние семь дней скорую помощь для детей вызывали 1,1 тыс. раз. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Из-за болезней сердца и высокого давления к врачам скорой помощи обращались более 2,4 тыс. раз. В регионе участились случаи травмирования на дачах.

Специалисты напоминают, что во время ремонтных и строительных работ нужно соблюдать меры безопасности. Во Всеволожском районе мужчина забыл о них во время ремонта крыши. При подъёме по лестнице дачник не смог ухватиться за последнюю ступеньку и сорвался на землю. В результате случившегося он серьезно повредил спину. Врачи диагностировали перелом ребер и позвонков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пациента в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее диетолог рассказал, какую еду не стоит брать на пикник.

Фото: Piter.tv