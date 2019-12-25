Жители Ленобласти стали чаще пользоваться мобильным интернетом за последние 10 дней

В Петербурге нагрузка на трафик наоборот снижается

В связи с переходом многих жителей на удаленную работу и дистанционное обучение, трафик на мобильных устройствах в Ленобласти вырос на 20% за 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Данные о возрастании нагрузки предоставил комитет цифрового развития. Его сотрудники провели мониторинг сетей, в результате которого выяснилось, что количество пользователей проводного интернета также увеличилось. Операторы мобильной связи пообещали увеличить пропускную способность оборудования при необходимости.

Отметим, что в Санкт-Петербурге показатели интернет-трафика начал снижаться.

Ранее мы рассказывали о том, что школьникам Ленобласти разрешили остаться дома до 12 апреля из-за пандемии

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области