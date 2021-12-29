Жители Ленобласти спасли длиннохвостую неясыть от стаи ворон

Видимых повреждений на птице не обнаружили.

Жители Ленобласти отбили длиннохвостую неясыть от стаи ворон. Об этом сообщила пресс-служба центра реабилитации диких животных "Сирин".

После спасения птицу принесли к орнитологам. Видимых повреждений на ней не обнаружили, но зафиксировали легкое истощение. Теперь неясыть будет набираться сил в филиале центра "Сирин" в деревне Верхние Мандроги.

После выздоровления птицу отпустят в естественную среду обитания.

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Фото: благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"