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Жители Ленобласти спасли длиннохвостую неясыть от стаи ворон
Сегодня, 14:12
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жители Ленобласти спасли длиннохвостую неясыть от стаи ворон

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Видимых повреждений на птице не обнаружили.

Жители Ленобласти отбили длиннохвостую неясыть от стаи ворон. Об этом сообщила пресс-служба центра реабилитации диких животных "Сирин".

После спасения птицу принесли к орнитологам. Видимых повреждений на ней не обнаружили, но зафиксировали легкое истощение. Теперь неясыть будет набираться сил в филиале центра "Сирин" в деревне Верхние Мандроги.

После выздоровления птицу отпустят в естественную среду обитания.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли краснокнижного сокола с различными травмами.

Фото: благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"

Теги: неясыть, сирин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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