Жители Ленобласти спасли длиннохвостую неясыть от стаи ворон

Жители Ленобласти отбили длиннохвостую неясыть от стаи ворон. Об этом сообщила пресс-служба центра реабилитации диких животных "Сирин".
После спасения птицу принесли к орнитологам. Видимых повреждений на ней не обнаружили, но зафиксировали легкое истощение. Теперь неясыть будет набираться сил в филиале центра "Сирин" в деревне Верхние Мандроги.
После выздоровления птицу отпустят в естественную среду обитания.
Ранее мы писали, что в Петербурге спасли краснокнижного сокола с различными травмами.
Фото: благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все