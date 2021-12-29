В Петербурге спасли краснокнижного сокола с различными травмами

По всей видимости, птица столкнулась с препятствием во время охоты.

Накануне в Петербурге спасли травмированного краснокнижного сокола или как его иначе называют – дербника. Об этом сообщила пресс-служба Комитета про природопользованию.

Раненную птицу заметили в Купчино. Один из местных жителей обратился в мобильную экологическую дежурную службу. Дербника доставили в госпиталь для птицы, где диагностировали у него различные травмы. По всей видимости, хищник столкнулся с препятствием во время охоты.

Сейчас о пострадавшей птице заботятся специалисты. Они вводят противовоспалительные и противоотечные средства, а также делают витаминотерапию. После выздоровления сокола отпустят в естественную среду.

Дербник – это самый мелкий вид сокола, размером меньше голубя. Птица занесена в Красную книгу как потенциально уязвимый вид. В городе гнездится от 50 до 100 пар, некоторые особи остаются в Петербурге на зиму.

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Фото: gov.spb.ru