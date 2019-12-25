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Жители Ленобласти смогут увидеть салют в честь Дня Победы в режиме онлайн
Сегодня, 14:17
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Жители Ленобласти смогут увидеть салют в честь Дня Победы в режиме онлайн

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Залпы прогремят сразу в нескольких районах.

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в нескольких районах Ленобласти будут организованы праздничные салюты. Местных жителей просят наблюдать за мероприятиями с помощью онлайн-трансляций и телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Салюты пройдут в Волосово, Гатчине, Луге, Ивангороде, Волхове и Кингисеппе. Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции: на действо разрешается посмотреть из окон и балконов домов или воспользоваться возможностями интернета.

Кроме того, 9 мая в Ленобласти состоится акция "Фонарики Победы". В ее рамках вечером жители населенных пунктов по всей России подойдут к окнам и на 10 минут зажгут фонарики на смартфонах или свечи.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборгского района помогут найти ненагражденных ветеранов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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