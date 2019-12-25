Жители Ленобласти смогут связаться с губернатором по прямой линии

Также на вопросы ответят главы администраций.

В понедельник, 15 июня, в Ленинградской области состоится традиционная прямая линия с главой региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Местные жители смогут адресовать свои вопросы Александру Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17.00. Для этого необходимо позвонить по номеру +7 (813) 613-15-01 или 006 (для бесплатных звонков).



Помимо губернатора, в мероприятии будут участвовать главы районных администраций. Они свяжутся с губернатором по видеосвязи.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрабатывают программу стандартов качества жизни человека.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области