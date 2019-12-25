В Ленобласти разрабатывают программу стандартов качества жизни человека

Правительство 47-ого региона готовит программу стандартов качества жизни населения . Об этом сообщил Александр Дрозденко во время отсчета перед депутатами областного ЗАКСа в среду, 10 июня.
Ставя перед собой глобальную задачу - от инвестиций в экономику к инвестициям в человека, мы должны конвертировать доходы от экономики в качество жизни.
подчеркнул глава региона
Базис будущей программы будет составлять показатели качества жизни во всех сферах вне зависимости от состава органов исполнительной власти.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти бесплатно раздадут еще 110 тысяч масок.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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