В Ленобласти бесплатно раздадут еще 110 тысяч масок

В Ленобласти продлили бесплатную раздачу медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Накануне глава 47 региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому жители районов получат более 110 тысяч масок. По последним данным, ситуация в Ленобласти налаживается, заражения коронавирусом становится в разы меньше.
С начала распространения коронавируса в Ленобласти бесплатно раздали 250 тысяч масок.
Ранее ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.
Фото: pixabay
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