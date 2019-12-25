В Ленобласти бесплатно раздадут еще 110 тысяч масок

Такое распоряжение подписал Александр Дрозденко.

В Ленобласти продлили бесплатную раздачу медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Накануне глава 47 региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому жители районов получат более 110 тысяч масок. По последним данным, ситуация в Ленобласти налаживается, заражения коронавирусом становится в разы меньше.

С начала распространения коронавируса в Ленобласти бесплатно раздали 250 тысяч масок.

Ранее ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.

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