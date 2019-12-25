  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти бесплатно раздадут еще 110 тысяч масок
Сегодня, 8:46
149
nastya960

В Ленобласти бесплатно раздадут еще 110 тысяч масок

0 0

Такое распоряжение подписал Александр Дрозденко.

В Ленобласти продлили бесплатную раздачу медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Накануне глава 47 региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому жители районов получат более 110 тысяч масок. По последним данным, ситуация в Ленобласти налаживается, заражения коронавирусом становится в разы меньше.

С начала распространения коронавируса в Ленобласти бесплатно раздали 250 тысяч масок.  

Ранее ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток.

Фото: pixabay 

Теги: маски
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии