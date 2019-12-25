Жители Ленобласти могут предложить свое видение инфраструктуры транспорта в регионе

Для жителей Ленинградский области создан портал, предназначенный для размещения предложений по комплексному развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил Peterburg2.
Гражданам необходимо будет заполнить форму с указанием конкретной проблемы и ее возможного решения. Инициативы могут быть разными, например – по разработке пешеходного перехода или введению нового маршрута общественного транспорта.
Уже сейчас сайт пользуется популярностью – ежедневно на него поступает около 200 обращений. Свое предложение можно внести вплоть до 1 ноября.
Ранее мы рассказали о том, что между Гатчиной и Петербургом могут пустить скоростную электричку.
Фото: transport-lo-2035.ru
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