  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Гатчиной и Петербургом могут пустить скоростную электричку
Сегодня, 18:51
117
smirenny

Между Гатчиной и Петербургом могут пустить скоростную электричку

0 0

Транспортная доступность Гатчины повысится.

В среду, 16 сентября, стало известно, что Гатчину и Петербург может связать скоростной поезд. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Такая инициатива свяжет города не только Киевским шоссе, но и железной дорогой. Это повысит транспортную доступность Гатчины, которую планируют в скором времени сделать столицей области. Поезд будет курсировать между Гатчиной и Балтийским вокзалом Северной столицы без остановок, то есть время в пути сократится до 30 минут.

Ранее мы писали, что Гатчина может навсегда остаться областной столицей.

Фото: Piter.TV

Теги: новая электричка, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии