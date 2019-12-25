Между Гатчиной и Петербургом могут пустить скоростную электричку

Транспортная доступность Гатчины повысится.

В среду, 16 сентября, стало известно, что Гатчину и Петербург может связать скоростной поезд. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Такая инициатива свяжет города не только Киевским шоссе, но и железной дорогой. Это повысит транспортную доступность Гатчины, которую планируют в скором времени сделать столицей области. Поезд будет курсировать между Гатчиной и Балтийским вокзалом Северной столицы без остановок, то есть время в пути сократится до 30 минут.

Ранее мы писали, что Гатчина может навсегда остаться областной столицей.

Фото: Piter.TV