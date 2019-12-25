Жители Ленобласти смогут легально срубить живую ель к новогодним праздникам

Желающим необходимо заполнить договор купли-продажи и подписать бумаги в лесничестве.

В этом году жители Ленинградской области смогут получить живую ель к Новому году, рассказал "АиФ-Петербург".

Порядок получения деревца такой: необходимо заполнить договор купли-продажи, а далее подписать бумаги в выбранном лесничестве. Далее ель вырубят. Разрешенные новогодние ели стоят у обочин дорог и под линиями электропередач: эти деревья все равно придется вырубить.

Лесные участки для заготовки елей подготовят во всех районах региона.

Ранее мы писали, что в преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей.

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