Жители Ленобласти смогут легально срубить живую ель к новогодним праздникам

В этом году жители Ленинградской области смогут получить живую ель к Новому году, рассказал "АиФ-Петербург".
Порядок получения деревца такой: необходимо заполнить договор купли-продажи, а далее подписать бумаги в выбранном лесничестве. Далее ель вырубят. Разрешенные новогодние ели стоят у обочин дорог и под линиями электропередач: эти деревья все равно придется вырубить.
Лесные участки для заготовки елей подготовят во всех районах региона.
Ранее мы писали, что в преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей.
Фото: pixabay
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