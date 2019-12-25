В преддверии Нового года живую елку в Петербурге можно купить за 950 рублей

В ноябре количество объявлений о продаже живых елей увеличилось в 2,9 раза.

Новый год – один из главных праздников для россиян. В преддверии праздника эксперты Авито решили исследовать ассортимент и цены на елки и новогодние украшения. Пресс-релиз имеется в распоряжении Piter.TV.

В ноябре этого года на сайте объявлений было опубликован в 2,4 раза больше объявлений о продаже живых елей и на 88% больше – о продаже искусственных елей. Что касается Петербурга, то в ноябре количество объявлений о продаже живых елей увеличилось в 2,9 раза, а искусственные ели стали продавать на 72% чаще. Средняя цена на натуральные ели на данный момент установилась на уровне 950 рублей, а искусственные экземпляры можно найти в продаже в среднем за 1 600 рублей.

Также появилось и множество объявлений о продаже елочных украшений. В Северной столице количество объявлений о продаже гирлянд увеличилось в 2,1 раза, их стоимость около 700 рублей. Игрушки на елку обойдутся в среднем в 500 рублей, мишура - в 700 рублей, а приобрести новогодний венок возможно за 1 500 рублей.

Также раскрыта стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки для петербуржцев.

Фото: pixabay