Раскрыта стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки для петербуржцев

Чем ближе к Новому году, тем стоимость будет дороже.

За час работы Деда Мороза и Снегурочки в Петербурге в 2020 году надо будет заплатить около 7 тысяч рублей. Об этом "Невским Новостям" рассказали компании, организующие праздники.

Например, на корпоратив можно заказать часовое выступление Дед Мороза и Снегурочки за 7100 рублей. Можно постараться и найти вариант за 4 тысячи рублей, есть и люксовые варианты от 65 тысяч рублей. Конечная стоимость будет зависеть от даты, пожеланий, длительности программы, количества актером. Ближе к Новому году цены могут вырасти до 10-20 тысяч рублей, а сразу после упасть до двух тысяч рублей.

Во всех фирмах заверили, что цены остались на том же уровне, что и в предыдущие годы.

На прошлой неделе петербуржцам показали главную елку, которая будет установлена на Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv